Глава украинской делегации провел встречу в Стамбуле

Умеров встретился в Стамбуле с послом Украины в Турции

Глава украинской делегации Рустем Умеров провел встречу в Стамбуле. Об этом сообщает агентство «УНИАН» в своем Telegram-канале.

«Умеров в Стамбуле встретился с украинским послом в Турции», — говорится в публикации.

1 июня источник ТАСС в министерстве иностранных дел раскрыл место и время проведения встречи. По его словам переговоры начнутся 2 июня в 13:00 (время совпадает с московским) и пройдут во дворце Чираган в Стамбуле.

Со стороны Украины в переговорах примут участие три новых члена делегации. Состав российской переговорной группы остался без изменений, делегацию России возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.