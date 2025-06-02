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12:17, 2 июня 2025Бывший СССР

Глава украинской делегации провел встречу в Стамбуле

Умеров встретился в Стамбуле с послом Украины в Турции
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава украинской делегации Рустем Умеров провел встречу в Стамбуле. Об этом сообщает агентство «УНИАН» в своем Telegram-канале.

«Умеров в Стамбуле встретился с украинским послом в Турции», — говорится в публикации.

1 июня источник ТАСС в министерстве иностранных дел раскрыл место и время проведения встречи. По его словам переговоры начнутся 2 июня в 13:00 (время совпадает с московским) и пройдут во дворце Чираган в Стамбуле.

Со стороны Украины в переговорах примут участие три новых члена делегации. Состав российской переговорной группы остался без изменений, делегацию России возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

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