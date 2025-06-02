Стало известно об уничтожении 25-летней снайперши ВСУ

Российские войска в ходе операции на покровском направлении уничтожили 25-летнюю снайпершу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Татьяну Любич. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Military Theme Z.
Как следует из сообщения, женщина пошла в украинскую армию добровольцем. Она была якобы уничтожена 31 мая под Красноармейском (украинское название — Покровск).
О том, где именно и как была уничтожена снайпер, не уточняется.
Ранее российские военные уничтожили группу женщин-операторов дронов в Сумской области. Отмечалось, что бойцы Российской армии нанесли удар по пункту управления, в котором располагались операторы дронов из 47-й отдельной механизированной бригады сухопутных сил украинских войск. В частности, атака поразила командира роты с позывным Валькирия.