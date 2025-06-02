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16:15, 2 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об уничтожении 25-летней снайперши ВСУ

ВС РФ уничтожили на покровском направлении снайпера ВСУ Любич
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в ходе операции на покровском направлении уничтожили 25-летнюю снайпершу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Татьяну Любич. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Military Theme Z.

Как следует из сообщения, женщина пошла в украинскую армию добровольцем. Она была якобы уничтожена 31 мая под Красноармейском (украинское название — Покровск).

О том, где именно и как была уничтожена снайпер, не уточняется.

Ранее российские военные уничтожили группу женщин-операторов дронов в Сумской области. Отмечалось, что бойцы Российской армии нанесли удар по пункту управления, в котором располагались операторы дронов из 47-й отдельной механизированной бригады сухопутных сил украинских войск. В частности, атака поразила командира роты с позывным Валькирия.

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