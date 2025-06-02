ВС России уничтожили группу украинских женщин-операторов БПЛА в Сумской области

Российские войска уничтожили медийную группу женщин-операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сражавшихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Отмечается, что бойцы Российской армии нанесли удар по пункту управления, в котором располагались операторы дронов из 47-й отдельной механизированной бригады Сухопутных сил украинских войск. В частности, атака поразила командира роты с позывным «Валькирия».

Отмечается, что операторы БПЛА осуществляли поддержку штурмовых групп, пытавшихся прорваться на направлении Павловка — Новый Путь. Оставшись без поддержки беспилотников, штурмовые группы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «были брошены на убой» в направлении позиций Вооруженных сил России.

Как сообщили авторы канала, в результате комплексного огневого поражения была уничтожена большая часть живой силы украинских войск. Оставшиеся бойцы бежали в Павловку, где укрылись в подвалах разрушенных зданий.

Ранее штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск Российской армии с позывным Монте заявил, что Женщины в рядах украинских войск подготовлены лучше мужчин. Он добавил, что в ВСУ служит большое количество женщин, а также подчеркнул, что не все они работают с беспилотниками.