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06:51, 27 мая 2025Бывший СССР

Российский боец сравнил подготовку женщин и мужчин в ВСУ

РИА Новости: Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены и морально устойчивее мужчин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Женщины в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) лучше подготовлены и морально устойчивее мужчин. Об этом РИА Новости сообщил штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Монте.

«У них [мужчин в рядах ВСУ] начинается паника, они начинают по рации передавать, что идут штурмовики... И все, у них откат. А эта женщина, я говорю то, что видел своими глазами, она удерживала позицию и была уничтожена», — отметил собеседник агентства.

Монте добавил, что в ВСУ много военнослужащих-женщин, которые не только служат операторами беспилотников, но и могут занимать позицию пулеметчика.

Ранее стало известно, что командование ВСУ пополняет подразделения в Сумской области женщинами-заключенными. Представитель силовых ведомств рассказал, что в украинских тюрьмах осталось мало желающих отправляться на фронт.

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