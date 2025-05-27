РИА Новости: Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены и морально устойчивее мужчин

Женщины в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) лучше подготовлены и морально устойчивее мужчин. Об этом РИА Новости сообщил штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Монте.

«У них [мужчин в рядах ВСУ] начинается паника, они начинают по рации передавать, что идут штурмовики... И все, у них откат. А эта женщина, я говорю то, что видел своими глазами, она удерживала позицию и была уничтожена», — отметил собеседник агентства.

Монте добавил, что в ВСУ много военнослужащих-женщин, которые не только служат операторами беспилотников, но и могут занимать позицию пулеметчика.

Ранее стало известно, что командование ВСУ пополняет подразделения в Сумской области женщинами-заключенными. Представитель силовых ведомств рассказал, что в украинских тюрьмах осталось мало желающих отправляться на фронт.