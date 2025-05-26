РИА Новости: ВСУ бросают в бой в Сумской области женщин-заключенных

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополняет подразделения в Сумской области женщинами-заключенными. Их бросают в бой из-за нехватки личного состава, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское силовое ведомство.

«Украинская армия испытывает острый дефицит личного состава после больших потерь в неудачных операциях на разных направлениях фронта. Киевский режим пытается восполнить потери за счет массовой принудительной мобилизации, но этот ресурс иссякает», — рассказал собеседник агентства.

Представитель силовых ведомств отметил, что в украинских тюрьмах осталось мало желающих отправляться на фронт. Он также отметил, что среди мобилизованных женщин-заключенных уже есть потери, некоторые из них числятся пропавшими без вести.

Ранее военный аналитик Евгений Норин оценил возможность восстановления ВСУ в случае перемирия. По его мнению, в случае согласия Москвы на 30-дневное прекращение огня украинское командование не сможет серьезно нарастить численность резервов.