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06:00, 26 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Аналитик оценил возможность восстановления ВСУ в случае перемирия

Военный аналитик Норин: Перемирие не позволит ВСУ восстановить резервы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут серьезно нарастить численность резервов и восстановить силы в случае, даже если Москва согласится на предложенное Киевом 30-дневное прекращение огня. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик Евгений Норин.

По его словам, если переговоры о перемирии завершатся успешно, перед самым прекращением огня стоит ожидать оживления боевых действий на различных участках фронта — обе стороны постараются улучшить свои позиции.

«Это будут локальные атаки, направленные на корректировку линий соприкосновения перед заключением соглашения. Но они точно не приведут к стратегическим изменениям», — сказал Норин.

Он добавил, что эту ситуацию не изменят ни прекращение огня, ни новые поставки вооружений для украинской армии из западных стран.

«Обе армии застряли в клинче, где Украина старается удержаться хотя бы на ничейной позиции», — заключил аналитик.

Ранее Норин оценил возможные задачи Вооруженных сил России на территории Сумской области. Он полагает, что одной из них является установление огневого контроля над окрестностями регионального центра.

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