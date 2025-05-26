Аналитик оценил возможность восстановления ВСУ в случае перемирия

Военный аналитик Норин: Перемирие не позволит ВСУ восстановить резервы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут серьезно нарастить численность резервов и восстановить силы в случае, даже если Москва согласится на предложенное Киевом 30-дневное прекращение огня. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик Евгений Норин.

По его словам, если переговоры о перемирии завершатся успешно, перед самым прекращением огня стоит ожидать оживления боевых действий на различных участках фронта — обе стороны постараются улучшить свои позиции.

«Это будут локальные атаки, направленные на корректировку линий соприкосновения перед заключением соглашения. Но они точно не приведут к стратегическим изменениям», — сказал Норин.

Он добавил, что эту ситуацию не изменят ни прекращение огня, ни новые поставки вооружений для украинской армии из западных стран.

«Обе армии застряли в клинче, где Украина старается удержаться хотя бы на ничейной позиции», — заключил аналитик.

Ранее Норин оценил возможные задачи Вооруженных сил России на территории Сумской области. Он полагает, что одной из них является установление огневого контроля над окрестностями регионального центра.