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15:52, 2 июня 2025Силовые структуры

Тракторист насмерть сбил ребенка в Подмосковье и попытался спрятать тело

В Подмосковье тракторист-иностранец насмерть сбил ребенка и выбросил тело в реку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»

Сотрудники полиции задержали тракториста, который насмерть сбил ребенка в Подмосковье и сбросил его тело в реку. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, мужчина – гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Как уточнили «Ленте.ру» в подмосковном главке Следственного комитета России, все произошло 28 мая. Иностранец, находясь за рулем трактора, сбил 13-летнего подростка – ребенок попал в движущийся механизм культиватора и получил несовместимые с жизнью травмы. После этого тракторист увез тело с места происшествия и бросил в реку, где его впоследствии обнаружили рыбаки.

Мужчина уже признал вину. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее стало известно, что в Чеченской Республике осудят мужчину за расправу над бывшей женой своего сына.

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