В России предложили экзаменовать управляющих ТСЖ

В Госдуму внесут законопроект об экзаменах для управляющих ТСЖ

В России могут ввести экзаменацию для управляющих товариществами собственников жилья (ТСЖ). Соответствующий законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму, пишут «Известия».

С инициативой по введению квалификационного экзамена для управляющих ТСЖ, как выяснило издание, выступили глава комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов, депутат Госдумы от Республики Татарстан от той же фракции Марат Нуриев и другие парламентарии. В пояснительной записке авторы проекта проводят аналогию с лицензированием управляющих компаний: по мнению депутатов, за более чем десять лет данный закон доказал свою эффективность. Законопроект, как считают парламентарии, оправдан стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ, принятой властями, и поспособствует повышению качества управления многоквартирными домами в стране.

Ранее Минстрой предложил сократить отсрочку по оплате капремонта с пяти лет до года. Первые взносы по капремонту в ведомстве хотят максимально приблизить к вводу дома в эксплуатацию, оправдывая это тем, что с этого момента начинается износ стройматериалов и коммуникаций. Вдобавок в министерстве призывают дифференцировать минимальный размер взноса в зависимости от технической оснащенности дома, например наличия лифтов.