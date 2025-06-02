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13:23, 2 июня 2025Экономика

В России предложили экзаменовать управляющих ТСЖ

В Госдуму внесут законопроект об экзаменах для управляющих ТСЖ
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России могут ввести экзаменацию для управляющих товариществами собственников жилья (ТСЖ). Соответствующий законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму, пишут «Известия».

С инициативой по введению квалификационного экзамена для управляющих ТСЖ, как выяснило издание, выступили глава комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов, депутат Госдумы от Республики Татарстан от той же фракции Марат Нуриев и другие парламентарии. В пояснительной записке авторы проекта проводят аналогию с лицензированием управляющих компаний: по мнению депутатов, за более чем десять лет данный закон доказал свою эффективность. Законопроект, как считают парламентарии, оправдан стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ, принятой властями, и поспособствует повышению качества управления многоквартирными домами в стране.

Ранее Минстрой предложил сократить отсрочку по оплате капремонта с пяти лет до года. Первые взносы по капремонту в ведомстве хотят максимально приблизить к вводу дома в эксплуатацию, оправдывая это тем, что с этого момента начинается износ стройматериалов и коммуникаций. Вдобавок в министерстве призывают дифференцировать минимальный размер взноса в зависимости от технической оснащенности дома, например наличия лифтов.

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