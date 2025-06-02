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18:19, 2 июня 2025Бывший СССР

Умеров обошелся без переводчика на переговорах с Россией

Умеров не воспользовался синхронным переводом во время вступительной речи Фидана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Министр обороны Украины Рустем Умеров не воспользовался синхронным переводом во время вступительной речи главы МИД Турции Хакана Фидана во время второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости.

Как утверждается, Умеров вновь обошелся без переводчика во время выступления речи главы турецкого МИД. В ходе первого раунда переговоров 16 мая глава украинской делегации также не использовал синхронный перевод.

Ранее во дворце Чираган в Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча продлилась чуть более часа, сами переговоры шли на русском языке.

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