Умеров обошелся без переводчика на переговорах с Россией

Министр обороны Украины Рустем Умеров не воспользовался синхронным переводом во время вступительной речи главы МИД Турции Хакана Фидана во время второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости.
Как утверждается, Умеров вновь обошелся без переводчика во время выступления речи главы турецкого МИД. В ходе первого раунда переговоров 16 мая глава украинской делегации также не использовал синхронный перевод.
Ранее во дворце Чираган в Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча продлилась чуть более часа, сами переговоры шли на русском языке.