Умеров обошелся без переводчика на переговорах с Россией

Умеров не воспользовался синхронным переводом во время вступительной речи Фидана

Министр обороны Украины Рустем Умеров не воспользовался синхронным переводом во время вступительной речи главы МИД Турции Хакана Фидана во время второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости.

Как утверждается, Умеров вновь обошелся без переводчика во время выступления речи главы турецкого МИД. В ходе первого раунда переговоров 16 мая глава украинской делегации также не использовал синхронный перевод.

Ранее во дворце Чираган в Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча продлилась чуть более часа, сами переговоры шли на русском языке.