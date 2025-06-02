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19:28, 2 июня 2025Силовые структуры

Устроивший поджог на ракетном корабле «Серпухов» моряк сбежал из России

Приговоренный к пожизненному в России старшина Терехов уехал на Украину
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Устроивший поджог на ракетном корабле «Серпухов» 32-летний Александр Терехов сразу после преступления сбежал из России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

В ведомстве отметили, что он незаконно пересек границу России и Литвы, откуда дезертировал на территорию Украины.

По версии следствия, в апреле 2024 года осужденный, который проходил военную службу и выступал против проведения спецоперации, решил выполнить задание неустановленных должностных лиц Главного управления разведки Минобороны Украины и поджечь помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов», ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области.

Ранее сообщалось, что Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил Терехова к пожизненному лишению свободы.

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