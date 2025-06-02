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18:11, 2 июня 2025Силовые структуры

Российский моряк устроил поджог на ракетном корабле «Серпухов»

В Калининграде суд заочно приговорил к пожизненному старшину за поджог корабля
Варвара Митина (редактор)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего Александра Терехова, который устроил поджог на ракетном корабле «Серпухов». Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

Терехова признали виновным по четырем статьям, среди которых 275 («Государственная измена») и 281 («Диверсия») УК РФ. Он лишен воинского звания «старшина 2 статьи».

По версии следствия, в апреле 2024 года осужденный проходил военную службу и был не согласен с проведением спецоперации. Тогда он решил выполнить задание неустановленных должностных лиц Главного управления разведки Минобороны Украины и поджечь помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов», ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области. После этого он незаконно пересек границу России и Литвы, откуда дезертировал на территорию Украины.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Под удар, по сообщению Минобороны России, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сибирь при этом была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли на фурах, беспилотники вылетали прямо из них. В Иркутской области дроны пытались остановить местные жители, они закидывали вылетающие беспилотники камнями.

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