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19:01, 2 июня 2025Силовые структуры

Раскрыт ущерб от диверсии на ракетном корабле «Серпухов»

Ущерб от поджога ракетного корабля «Серпухов» составил 56 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российский моряк устроил поджог на ракетном корабле «Серпухов»

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ / ТАСС

Ущерб от диверсии на ракетном корабле «Серпухов», которую устроил 32-летний Александр Терехов, составил свыше 56 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Указанный ущерб был причинен оборонному ведомству. Один из сослуживцев поджигателя также получил травму.

Как установил суд, в апреле 2024 года Александр Терехов проходил военную службу. Не согласившись с проведением спецоперации, он решил выполнить задание неустановленных лиц из украинской разведки и поджечь помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов». После этого злоумышленник незаконно пересек границу России и Литвы, откуда дезертировал на территорию Украины.

Суд заочно приговорил его к пожизненному заключению.

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