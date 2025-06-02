Раскрыт ущерб от диверсии на ракетном корабле «Серпухов»

Ущерб от поджога ракетного корабля «Серпухов» составил 56 млн рублей

Ущерб от диверсии на ракетном корабле «Серпухов», которую устроил 32-летний Александр Терехов, составил свыше 56 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Указанный ущерб был причинен оборонному ведомству. Один из сослуживцев поджигателя также получил травму.

Как установил суд, в апреле 2024 года Александр Терехов проходил военную службу. Не согласившись с проведением спецоперации, он решил выполнить задание неустановленных лиц из украинской разведки и поджечь помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов». После этого злоумышленник незаконно пересек границу России и Литвы, откуда дезертировал на территорию Украины.

Суд заочно приговорил его к пожизненному заключению.

