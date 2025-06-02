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19:00, 2 июня 2025Экономика

В европейской стране заявили о желании продолжить энергетическое сотрудничество с Россией

Сийярто: Венгрия хотела бы продолжить энергетическое сотрудничество с Россией
Вячеслав Агапов
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Венгрия желает продолжить энергетическое сотрудничество с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

В разговоре по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым венгерский дипломат назвал план Еврокомиссии по отказу от поставок российских энергоресурсов к концу 2027 года крайне вредным для своей экономики. Сотрудничество очень важно для Венгрии, так как без него расходы компаний и граждан существенно вырастут.

«Если Еврокомиссия разрушит венгерско-российское энергетическое сотрудничество ради того, чтобы поддержать Украину, то это будет означать, что венгерским семьям придется платить за коммунальные услуги в два или три раза больше, чем раньше, что для нас, очевидно, неприемлемо», — пояснил Сийярто.

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Ранее стало известно, что власти Евросоюза (ЕС) задумались об установке нулевой квоты на импорт российского газа, чтобы избежать риска выплаты значительных неустоек контрагентам из РФ по долгосрочным контрактам. Это позволит в одностороннем порядке разорвать долгосрочные контракты с российскими компаниями на поставки газа на европейский рынок и поможет энергоконцернам ЕС покончить с зависимостью от топлива из РФ.

ЕС уже давно ищет законные способы не платить неустойку за разрыв долгосрочных контрактов с «Газпромом». Однако окончательное решение тормозят разногласия внутри ЕС по этому вопросу. Изначально предполагалось, что стратегию представят 26 марта. Теперь же ее перенесли на более поздний срок.

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