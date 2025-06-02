Сийярто: Венгрия хотела бы продолжить энергетическое сотрудничество с Россией

Венгрия желает продолжить энергетическое сотрудничество с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

В разговоре по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым венгерский дипломат назвал план Еврокомиссии по отказу от поставок российских энергоресурсов к концу 2027 года крайне вредным для своей экономики. Сотрудничество очень важно для Венгрии, так как без него расходы компаний и граждан существенно вырастут.

«Если Еврокомиссия разрушит венгерско-российское энергетическое сотрудничество ради того, чтобы поддержать Украину, то это будет означать, что венгерским семьям придется платить за коммунальные услуги в два или три раза больше, чем раньше, что для нас, очевидно, неприемлемо», — пояснил Сийярто.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза (ЕС) задумались об установке нулевой квоты на импорт российского газа, чтобы избежать риска выплаты значительных неустоек контрагентам из РФ по долгосрочным контрактам. Это позволит в одностороннем порядке разорвать долгосрочные контракты с российскими компаниями на поставки газа на европейский рынок и поможет энергоконцернам ЕС покончить с зависимостью от топлива из РФ.

ЕС уже давно ищет законные способы не платить неустойку за разрыв долгосрочных контрактов с «Газпромом». Однако окончательное решение тормозят разногласия внутри ЕС по этому вопросу. Изначально предполагалось, что стратегию представят 26 марта. Теперь же ее перенесли на более поздний срок.