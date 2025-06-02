В Госдуме призвали донастроить систему ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Абрамченко: Система ЕГЭ нуждается в донастройке

Система Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нуждается в донастройке. Об этом заявила вице-спикер Госдумы России Виктория Абрамченко, чьи слова приводит RTVI.

По ее словам, ЕГЭ придумали для универсального способа оценки знаний, чтобы «ребята из глубинки» могли поступать в престижные вузы. При этом, отметила она, высшие учебные заведения все равно имеют внутренние вступительные испытания.

«И в итоге получается, что у нас двойной стандарт: кроме ЕГЭ, еще что-то нужно в этом вузе потом будет сдать. Поэтому система, безусловно, нуждается в донастройке. Социальный лифт нужен, универсальный экзамен нужен», — пояснила Абрамченко.

Она также обратила внимание на то, что многим российским семьям приходится тратиться на репетиторов для подготовки детей к экзаменам. Вице-спикер добавила, что такого быть не должно.

Итоговые экзамены стартовали 23 мая 2025 года. В первый день школьники сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии. В Рособрнадзор уже поступили жалобы, в результате одной из которых ведомство запретило проводить экзамен в аудиториях, где ученики во время написания экзамена должны сидеть за круглыми столами.