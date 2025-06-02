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13:30, 2 июня 2025Россия

В Керчи чиновники пожаловались на лишение премий из-за отсутствия лайков под постами мэра

В Керчи чиновники пожаловались на лишение премий за отказ лайкать посты мэра
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Олег Каторгин

Олег Каторгин. Кадр: kerchnettv / YouTube

Сотрудники администрации Керчи пожаловались на угрозы лишения премий. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, чиновникам пообещали, что премию получат лишь те, кто лайкал посты главы города Олега Каторгина.

Около 40 сотрудников администрации получили 18 тысяч рублей за месяц работы. При этом с учетом надбавок их итоговая зарплата составляла 46 тысяч рублей, отмечает канал. Некоторые чиновники в связи с этим планируют уволиться.

Ранее в накрутке лайков под постами заподозрили главу Красноярского края Михаила Котюкова. Речь идет о публикации, посвященной муниципальной реформе. Изначально пост набрал почти пять тысяч дизлайков при менее чем 200 реакциях «палец вверх». Однако затем под публикацией сразу же появилось свыше 6,5 тысячи лайков.

Вот это да!
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