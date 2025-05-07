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14:04, 7 мая 2025Россия

В России губернатора заподозрили в накрутке лайков под постом о реформе

Главу Красноярского края Котюкова заподозрили в накрутке лайков
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Котюков

Михаил Котюков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Главу Красноярского края Михаила Котюкова заподозрили в накрутке лайков. На странность в отношении одной из его публикаций обратил внимание Telegram-канал Kras Mash.

Речь идет публикации, посвященной муниципальной реформе. Изначально пост набрал почти пять тысяч дизлайков при менее чем 200 реакциях «палец вверх». Однако затем под публикацией сразу же появилось свыше 6,5 тысячи лайков.

Кроме того, комментарии под сообщением в блоге губернатора начали удалять, отметил канал.

Ранее в Чечне жителей республики заставили отчитываться за лайки к постам чиновников. Кроме лайков чиновников в некоторых ведомствах заставили также писать комментарии.

ЖЗЛ
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