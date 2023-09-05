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16:13, 5 сентября 2023Россия

Чеченцев заставили отчитываться за лайки к постам чиновников

Baza: сотрудников чеченских ведомств заставили лайкать посты под отчет

Фото: Etienne Boulanger / Unsplash

Сотрудников различных ведомств Чечни якобы заставили ставить лайки к постам в соцсетях на страницах министерств. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на чиновников республики.

Кроме лайков, по данным авторов поста, чиновников в некоторых ведомствах заставляют также писать комментарии. «Есть даже нормативы по количеству слов в одном предложении. Иногда указывают, какие слова можно использовать, а какие — нельзя», — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что, кроме официальных страниц министерств, чиновники также должны ставить лайки и оставлять комментарии в соцсетях своих начальников. Источники издания сообщили, что в министерствах назначили специальных сотрудников, которые проверяют активность чиновников в соцсетях.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти и уничтожить комментатора за оскорбление. Во время прямого эфира политика в соцсети один из пользователей назвал его шайтаном. Тот заметил комментарий, прочитал его вслух, сделал скриншот и заявил, что автор этой записи перестанет спать ночами.

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    Никита Абрамов
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