В Нидерландах оценили переговоры России и Украины

Экс-депутат ван Боммел назвал важными шаги России и Украины по итогу переговоров

По итогам переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле стороны приняли ряд важных шагов, в том числе обмен тяжелоранеными пленными. Результаты диалога сторон оценил бывший депутат парламента Нидерландов Харри ван Боммел в беседе с РИА Новости.

«На мирных переговорах всегда сначала обсуждаются такие вопросы, как обмен пленными, ранеными или даже погибшими, прежде чем переходить к более глобальным вещам, таким как прекращение огня и даже прочный мир. Поэтому то, что предпринимаются такие первые шаги, это уже очень важно», — прокомментировал ван Боммел.

Ранее сообщалось, что Россия на переговорах в Стамбуле 2 июня передала украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, документ состоит из двух частей. Первая касается шагов к достижению долгосрочного мира, а вторая — путей к полноценному прекращению огня.