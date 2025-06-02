Российская делегация покинула место переговоров с Украиной в Стамбуле

РИА Новости: Делегация РФ покинула место переговоров с Украиной в Стамбуле

Российская делегация покинула место проведения переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Второй раунд российско-украинских переговоров проходил во дворце Чираган. Встреча продолжалась более часа, переговоры велись на русском языке.

Российскую делегацию, как и во время первого раунда переговоров, возглавил помощник президента страны Владимир Мединский. Украинскую сторону представил министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также приняли участие глава МИД Турции Хакан Фидан и глава национальной турецкой разведки Ибрагим Калын.

Российская делегация на переговорах в Стамбуле передала украинской стороне подробный меморандум по урегулированию конфликта. По словам Владимира Мединского, документ состоит из двух частей. Первая касается шагов к достижению долгосрочного мира, вторая — путей к полноценному прекращению огня.