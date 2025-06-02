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00:11, 3 июня 2025Мир

В Праге остановилось движение автомобилей из-за лошади Пржевальского

Irozhlas: Лошадь Пржевальского остановила движение автомобилей в Праге
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Лошадь Пржевальского остановила движение автотранспорта на кольцевой дороге в Праге. Об этом пишет новостной портал Irozhlas.

Жеребец по кличке Виски, которого вырастили в Пражском зоопарке, разбил копытами двери фуры — в них его везли в аэропорт для отправки в Казахстан. Уточняется, что в одном из казахских заповедников его планировалось выпустить на волю.

ЧП произошло на участке пражской кольцевой автодороги в районе Черны-мост. Чтобы поймать беглеца, правоохранители остановили движение по загруженной автомагистрали.

Ранее в Хабаровске лошадь выбежала на дорожный перекресток, угодила под машину и попала на видео.

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