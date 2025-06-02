В России отреагировали на грядущий обмен пленными с Украиной

Сенатор Климов: Следующий обмен пленными доказывает необходимость переговоров

Договоренность об обмене пленными и телами погибших по итогам второго раунда украинских переговоров в Стамбуле доказывает необходимость переговорного процесса, считает сенатор Совета Федерации Андрей Климов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Достоинство возобновления переговорного процесса в том и заключается, что стороны могут решать вопросы, в которых у них есть общность подхода. (…) Поскольку уже наработаны механизмы реализации такого рода договоренностей, то есть все основания полагать, что они могут быть выполнены. И это само по себе доказывает необходимость сохранения площадок для такого рода политико-правовых договоренностей», — сказал Климов.

Он подчеркнул, что текущая договоренность об обмене — очень важный знак для многих семей. По его мнению, крайне важно, что в такого рода договоренностях нет проигравших.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о том, что итогом второго раунда переговоров по урегулированию конфликта стала договоренность об обмене пленными. По его словам, Украина и Россия планирует обменять "всех на всех" тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Также планируется обменять молодых солдат, которым от 18 до 25 лет, в формате "всех на всех". Кроме того, стороны договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат.

Ранее в понедельник завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Он длился больше часа. В МИД Турции итоги двустороннего контакта оценили фразой «прошли не негативно».