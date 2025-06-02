Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:05, 2 июня 2025Россия

В России предложили изменить правила тонировки передних стекол авто

Депутат Нилов предложил разрешить тонировку передних боковых стекол авто
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил изменить правила тонировки передних боковых стекол автомобилей, разрешив снизить их светопропускание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

«Предлагается предоставить водителям возможность использования тонировки на передних боковых стеклах с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 60 процентов от показателя, установленного требованиями технического регламента. То есть, с учетом предлагаемых изменений, ответственность будет наступать при светопропускании менее 42 процентов», — указано в документе.

Депутат отметил, что тонирование передних стекол допускается во многих странах, поскольку это позволяет защитить водителя от «ослепления» солнечными лучами, а также снизить температуру нагрева салона. Сейчас для лобового и передних боковых стекол разрешена тонировка, пропускающая не менее 70 процентов света. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.

Прежде российские власти утвердили список автомобилей, разрешенных для работы в такси. В перечень вошли машины Lada, а также китайских брендов Haval, BAIC и Kaiyi.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подготовка длилась более полутора лет». Зеленский назвал ответственного за атаку на российские аэродромы

    В России предложили изменить правила тонировки передних стекол авто

    В Турции заявили о попытках Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле

    Нарушения сна оказались связаны с неожиданным эффектом

    Мужчина поймал жену на измене со своим старшим братом в другой стране

    Желающему оплачивать счета своей девушки мужчине дали совет

    В США открестились от причастности к атаке на российские аэродромы

    В США мужчина забросал демонстрантов коктейлями Молотова

    В МИД рассказали об ожиданиях от нового раунда переговоров России и Украины

    Стал известен полный текст предложенного России меморандума Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости