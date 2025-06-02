В России предложили изменить правила тонировки передних стекол авто

Депутат Нилов предложил разрешить тонировку передних боковых стекол авто

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил изменить правила тонировки передних боковых стекол автомобилей, разрешив снизить их светопропускание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

«Предлагается предоставить водителям возможность использования тонировки на передних боковых стеклах с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 60 процентов от показателя, установленного требованиями технического регламента. То есть, с учетом предлагаемых изменений, ответственность будет наступать при светопропускании менее 42 процентов», — указано в документе.

Депутат отметил, что тонирование передних стекол допускается во многих странах, поскольку это позволяет защитить водителя от «ослепления» солнечными лучами, а также снизить температуру нагрева салона. Сейчас для лобового и передних боковых стекол разрешена тонировка, пропускающая не менее 70 процентов света. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.

Прежде российские власти утвердили список автомобилей, разрешенных для работы в такси. В перечень вошли машины Lada, а также китайских брендов Haval, BAIC и Kaiyi.