В России составили антирейтинг китайских автомобилей

«Согласие»: «Китайцы» Voyah и Jetour попадают в аварии чаще других автомобилей

Российские страховые компании выяснили, какие автомобили чаще всего попадают в аварии. Соответствующую статистику опубликовало издание «Правда.ру».

Так, по данным страховой компании «Согласие», чаще всего участниками ДТП оказываются китайские бренды. На Voyah Free пришлось 57 процентов случаев, на Jetour T2 — 52,8 процента, на Li L7 — 52,2 процента, а на Exeed VX и Tank 300 — по 45,5 процента.

Другая страховая компания, «СК МАКС» включила в соответствующий перечень еще такие китайские автомобили, как Changan и Chery. Их коллеги из «Совкомбанк Страхования» тоже отметили эти марки. Кроме того, в список также вошел такой бренд, как Omoda.

По информации страхового дома ВСК, за год доля китайских автомобилей в структуре аварийности выросла с четырех до семи процентов.

Ранее другое исследование, проведенное российской страховой компанией «Ингосстрах», показало, что Haval Jolion и Omoda C5 вошли в РФ в список наиболее аварийных.

В свою очередь, эксперты сомневаются в том, что качество сборки китайских автомобилей можно признать хорошим. Особенно это касается компонентов подвески и электрики.