Названы главные минусы китайских машин

Аналитик Иванов: Компоненты подвески у китайских машин изнашиваются быстрее

У экспертов есть ряд вопросов к качеству сборки китайских автомобилей, в особенности к компонентам подвески и электрики. О главных недостатках машин из КНР рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Его слова приводит газета «Известия».

Вышеуказанные компоненты у ряда китайских автомобилей изнашиваются быстрее, чем у автомобилей западных конкурентов, отметил аналитик. На краткосрочном горизонте проблем с ними может не быть. Но чем старше становится китайская машина, тем рисков изнашивания ее комплектующих больше.

Еще одной серьезной проблемой, с которой сталкиваются владельцы автомобилей из КНР, является дефицит запчастей. Найти нужную деталь на российском рынке может быть затруднительно, пояснил Иванов. Кроме того, стоит учитывать риски низкого качества самого железа и его прочности. Подобная угроза становится особенно актуальной при авариях. При сильных ударах кузов китайского автомобиля может в значительной степени деформироваться, как и каркас транспортного средства, заключил эксперт.

К числу основных рисков при эксплуатации машин брендов КНР пользователи также относят низкую степень адаптирования подобных автомобилей к жестким климатическим условиям в России. Электроника некоторых транспортных средств и вовсе выходит из строя при низких температурах. Другой серьезной проблемой стало быстрое покрытие ржавчиной кузова и заполнение снегом салона при непогоде. Ряд владельцев указал на риски протекания крыши, спонтанно возникающие ошибки в работе двигателя, коробки передач и усилителя руля, периодическое отключение камер и проблемы с тормозными цилиндрами.