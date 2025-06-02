Депутат Диденко: В России нужно создать защищающие традиционные ценности дружины

В России захотели создать дружины для защиты традиционных ценностей. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Диденко, пишет «Коммерсант».

Парламентарий предложил сформировать общественные дружины, которые «в сотрудничестве с органами правопорядка могли бы участвовать во всевозможных мероприятиях, связанных в том числе с мониторингом соблюдения законодательства».

По его словам, необходимость создания таких дружин возникла в свете того, что молодежь, которая «ищет смыслы и хочет защищать ценности», может попасть под «крайнее экстремистское» воздействие.

«Вспомните дружины в Советском Союзе: там были только положительные эффекты», — заключил Диденко.

Как пишет издание, идею пока не оценили ни правозащитники, ни другие депутаты. Так, по мнению заместителя председателя комитета по гражданскому обществу Сергея Обухова, прежде чем выстраивать работу таких дружин, нужно разобраться, чем являются традиционные ценности.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко предложил ввести новое основание для освобождения гражданина от уголовной ответственности. Речь идет о случаях, когда человек защищал нравственные ценности.