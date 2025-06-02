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15:25, 2 июня 2025Россия

В российском регионе введут выплату для демобилизованных участников СВО

В Ленобласти введут единовременную выплату для вернувшихся с СВО бойцов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Ленобласти введут единовременную выплату для вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бойцов. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram.

По словам Дрозденко, новая мера поддержки участников спецоперации направлена на то, чтобы «ребята не терялись» после возвращения из зоны боевых действий.

Глава региона выразил надежду, что ветераны не откажутся прийти за выплатой. О какой сумме может идти речь, губернатор не уточнил.

В конце мая в ХМАО утвердили рекордную для России выплату за заключение контракта с Минобороны. Ее размер составил 3,2 миллиона рублей. Эту сумму будут получать все, кто заключил контракт на территории региона. Таким образом, с учетом минимальной зарплаты в зоне СВО новобранцы из ХМАО за год службы получат по меньшей мере 5,7 миллиона рублей.

Вот это да!
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