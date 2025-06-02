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12:29, 2 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе женщина-изверг расправилась с детьми и собаками

В Пскове мать, убившую 3 детей и 2 собак, отправили в психбольницу на лечение
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Псковский областной суд отправил на принудительное лечение в психбольницу 34-летнюю жительницу города Великие Луки, которая расправилась со своими детьми и заморила голодом домашних собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что женщина была невменяема в момент совершения преступлений.

Из материалов уголовного дела следует, что у россиянки были дочь 2018 года рождения и два сына, появившихся на свет в 2019-м и 2022 году, причем последнего она даже не зарегистрировала и скрыла от врачей. Мать о них не заботилась и била, получая социальные выплаты на содержание детей, которые тратила на себя.

В итоге женщина-изверг погубила сначала сыновей, а потом и дочь. Скрывшись после расправы над ними, она заперла в квартире двух своих собак, которые не выжили от истощения.

Ранее сообщалось, что в Канске многодетная мать при помощи топора расправилась с тремя детьми, а ее муж истязал четвертого ребенка.

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