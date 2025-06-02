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15:00, 2 июня 2025Силовые структуры

В российской городе на молодую девушку помочились и довели до смерти

В Карпинске найденная мертвой 24-летняя девушка получала угрозы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Карпинске Свердловской области 24-летнюю местную жительницу нашли в реке Турья. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Следователи рассматривают различные версии трагедии.

По данным канала, сначала над девушкой жестоко издевались — в социальных сетях появился ролик, на котором женщина мочится на лежавшую на кровати девушку. Все это снимает неизвестный мужчина. Позднее стало известно, что над ней издевалась 36-летняя ранее судимая за расправу местная жительница.

Одной из версий такого поведения злоумышленницы стало то, что у погибшей, уснувшей рядом с ребенком ее знакомой, во сне задралась майка. Она решила, что 24-летняя гостья домогалась ребенка, поэтому захотела ей отомстить.

Еще одну версию выдвинула знакомая погибшей. По ее словам, девушку намеренно могли заманить в дом и пытать. С марта она получала угрозы от той самой участницы видео.

Сейчас злоумышленница находится под домашним арестом. Ей вменяют преступление по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

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