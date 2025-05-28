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14:05, 28 мая 2025Спорт

Стали известны подробности смерти 18-летнего волейболиста российского клуба

Тело волейболиста «Кузбасс-2» Павлова нашли в 50 км от места пропажи спортсмена
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Тело волейболиста кемеровской команды «Кузбасс-2» Сергея Павлова нашли на берегу реки Томь. Подробности смерти спортсмена раскрыл ТАСС.

В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области сообщили, что тело 18-летнего спортсмена обнаружили в Яшкинском районе в 10 километрах от деревни Пача. Это место находится в 50 километров от Кузнецкого моста в Кемерово, где Павлова видели в последний раз.

О смерти игрока стало известно ранее 28 мая. Уточнялось, что он пропал 28 апреля, после чего его искали полиция и волонтеры.

Павлов в завершившемся сезоне выступал в Молодежной лиге чемпионата России по волейболу. Его команда заняла в турнире восьмое место.

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