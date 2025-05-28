Волейболист российского клуба умер в 18 лет

Волейболист российского клуба «Кузбасс-2» Сергей Павлов умер в возрасте 18 лет

Доигровщик российского волейбольного клуба «Кузбасс-2» Сергей Павлов умер в возрасте 18 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Причины смерти не уточняются. «Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении клуба.

7 мая NGS42.ru сообщал о том, что Павлова больше недели ищут волонтеры и полиция. В последний раз спортсмена видели на Кузнецком мосту Новокузнецка 28 апреля.

Павлов в завершившемся сезоне выступал в Молодежной лиге чемпионата России по волейболу. Его команда заняла в турнире восьмое место.