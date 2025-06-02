В сети оценили внешность Джигана и Оксаны Самойловой на архивных фото

В сети оценили внешность российского рэпера Джигана и его жены — предпринимательницы и блогерши Оксаны Самойловой — на архивных фото. Соответствующий пост появился на странице музыканта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,2 миллиона подписчиков.

39-летний артист поделился серией снимков разных лет, где позирует вместе с возлюбленной и детьми. Он приурочил данную публикацию к Дню защиты детей и сопроводил ее песней «Часть меня», записанной совместно со старшей дочерью — Ариелой Самойловой.

В свою очередь, поклонники обратили внимание на внешний вид супругов. «Оксана еще натуральная была немного, а сейчас совсем не похожа на оригинал», «Оксана в молодости настоящая — без ботокса, добавок и операций», «По фото можно увидеть стадии пластики Оксаны», «И все равно она всегда стройная и красивая», «Джиган не стареет вообще», «Какой элексир молодости ты пьешь?», «Все изменились, кроме Джигана», — заявили юзеры.

В мае психолог Вероника Степанова оценила фигуру Оксаны Самойловой после рождения детей.