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13:48, 2 июня 2025Ценности

В сети оценили внешность Джигана и Оксаны Самойловой на архивных фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @iamgeegun

В сети оценили внешность российского рэпера Джигана и его жены — предпринимательницы и блогерши Оксаны Самойловой — на архивных фото. Соответствующий пост появился на странице музыканта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,2 миллиона подписчиков.

39-летний артист поделился серией снимков разных лет, где позирует вместе с возлюбленной и детьми. Он приурочил данную публикацию к Дню защиты детей и сопроводил ее песней «Часть меня», записанной совместно со старшей дочерью — Ариелой Самойловой.

В свою очередь, поклонники обратили внимание на внешний вид супругов. «Оксана еще натуральная была немного, а сейчас совсем не похожа на оригинал», «Оксана в молодости настоящая — без ботокса, добавок и операций», «По фото можно увидеть стадии пластики Оксаны», «И все равно она всегда стройная и красивая», «Джиган не стареет вообще», «Какой элексир молодости ты пьешь?», «Все изменились, кроме Джигана», — заявили юзеры.

В мае психолог Вероника Степанова оценила фигуру Оксаны Самойловой после рождения детей.

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