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15:37, 30 мая 2025Ценности

Психолог Вероника Степанова оценила внешность Оксаны Самойловой

Психолог Степанова заявила, что у Оксаны Самойловой фигура вечной девочки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylovaoxana

Психолог Вероника Степанова оценила фигуру родившей четверых детей российской блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,1 миллиона подписчиков.

Степанова опубликовала видео под названием «Как похудеть после родов», где высказалась о внешности Самойловой. Так, она отметила, что 37-летняя инфлюэнсерша обладает типажом подростка, поэтому не набирает вес, несмотря на беременности.

«Оксана Самойлова (...) остается вечной девочкой, потому что, в принципе, это ее физиологический, конституциональный портрет. У нее довольно узкие бедра, ничего не происходит с животом. Она может родить еще 44 ребенка, и ничего не произойдет», — заявила автор ролика.

При этом Степанова противопоставила типажу блогерши внешность актрисы Анны Михалковой. «Она широкая женщина. Она не может быть узкой по природе. Понятно, что конституции Михалковой и Самойловой разные. Они по-разному будут худеть и набирать вес», — заявила психолог.

Ранее в мае Оксана Самойлова похвасталась фигурой в крошечном бикини.

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