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19:58, 13 мая 2025Ценности

Оксана Самойлова похвасталась фигурой в крошечном бикини

Блогерша Оксана Самойлова похвасталась фигурой в крошечном бикини на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 16,6 миллиона подписчиков.

37-летняя инфлюэнсерша снялась на пляже в крошечном белом бикини с черной окантовкой. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и стрингов, обнажающих ягодицы.

При этом знаменитость показала внешность с разных ракурсов и поинтересовалась у подписчиков, сколько бы они дали ей лет, если бы не знали о ее реальном возрасте и наличии четверых детей.

Ранее в мае российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в мини-шортах снялась на фоне трактора.

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