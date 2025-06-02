Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:27, 2 июня 2025Мир

В США сочли оскорблением атаку Украины на российские аэродромы

Экс-советник Трампа Флинн: Зеленский атакой на российские аэродромы оскорбил США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, устроив атаку на российские аэродромы, оскорбил своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший советник Трампа генерал Майкл Флинн.

По его словам, если Киев не проинформировал Вашингтон о своих планах, то это является «геополитическим оскорблением» и «предупреждающим знаком».

Как отметил экс-советник главы государства, США автоматически становятся соучастником преступлений Украины, если Зеленский позволяет себе подобные террористические акты без их ведома.

«Люди, и особенно мировые лидеры, должны осознать глобальные последствия такой операции, которую только что провела Украина», — заключил он.

Ранее Зеленский взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов. По его словам, подготовка к операции шла более полутора лет. Всего Украина задействовала 117 беспилотников в атаке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России получили украинский вариант меморандума по урегулированию конфликта. На что согласен и что требует Киев?

    МИД России оценил необходимость в альтернативных площадках для переговоров по Украине

    Во Франции раскрыли ключевую тему переговоров России и Украины

    Российским войскам передали партию модернизированных танков Т-80

    HR-эксперт назвал способы добиться повышения зарплаты

    Врач рассказал о коварном влиянии магнитных бурь на психическое здоровье

    Женщина бросила мужа и переехала в Египет к молодому любовнику

    Раскрыто влияние длительного похудения на организм

    В США сочли оскорблением атаку Украины на российские аэродромы

    МИД Северной Кореи раскритиковал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости