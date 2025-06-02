В США сочли оскорблением атаку Украины на российские аэродромы

Экс-советник Трампа Флинн: Зеленский атакой на российские аэродромы оскорбил США

Президент Украины Владимир Зеленский, устроив атаку на российские аэродромы, оскорбил своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший советник Трампа генерал Майкл Флинн.

По его словам, если Киев не проинформировал Вашингтон о своих планах, то это является «геополитическим оскорблением» и «предупреждающим знаком».

Как отметил экс-советник главы государства, США автоматически становятся соучастником преступлений Украины, если Зеленский позволяет себе подобные террористические акты без их ведома.

«Люди, и особенно мировые лидеры, должны осознать глобальные последствия такой операции, которую только что провела Украина», — заключил он.

Ранее Зеленский взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов. По его словам, подготовка к операции шла более полутора лет. Всего Украина задействовала 117 беспилотников в атаке.