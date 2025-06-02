В США задержали подозреваемого в нападении на демонстрантов в Колорадо

Подозреваемого в нападении на демонстрантов в американском Боулдере задержали

Полиция американского города Боулдер (штат Колорадо) задержала совершеннолетнего мужчину, подозреваемого в нападении на участников демонстрации в поддержку Израиля. Об этом сообщил начальник местного отделения полиции Стивен Редферн, передает ТАСС.

Он отметил, что личность подозреваемого еще не установлена. «Он получил легкие травмы и был направлен в больницу», — добавил он.

Полиция попросила всех избегать этого района, пока на месте происшествия работают спасатели.

Ранее мужчина забросал коктейлями Молотова участников демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа. По меньшей мере пять человек получили ожоги. В ФБР инцидент назвали террористической атакой. Детали случившегося обещали предоставить позднее.