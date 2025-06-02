Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 2 июня 2025Мир

В США мужчина забросал демонстрантов коктейлями Молотова

CBS: В Колорадо мужчина забросал участников демонстрации коктейлями Молотова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

В американском городе Боулдер, штат Колорадо, мужчина забросал коктейлями Молотова участников демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа. Об этом сообщает канал CBS.

В результате атаки пострадали несколько человек, их травмы варьируются от «очень серьезных до минимальных», указал начальник полиции города Стивен Редферн. Он также отметил, что подозреваемый был задержан.

Тем временем директор ФБР Кэш Патель назвал инцидент террористической атакой, пообещав предоставить детали случившегося.

Ранее в городе Финикс, США, полицейские арестовали 39-летнего мужчину, который напал на незнакомца без какой-либо причины и лишил его глаза. По словам пострадавшего, он шел по улице около часа ночи, когда заметил незнакомого мужчину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подготовка длилась более полутора лет». Зеленский назвал ответственного за атаку на российские аэродромы

    В России предложили изменить правила тонировки передних стекол авто

    В Турции заявили о попытках Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле

    Нарушения сна оказались связаны с неожиданным эффектом

    Мужчина поймал жену на измене со своим старшим братом в другой стране

    Желающему оплачивать счета своей девушки мужчине дали совет

    В США открестились от причастности к атаке на российские аэродромы

    В США мужчина забросал демонстрантов коктейлями Молотова

    В МИД рассказали об ожиданиях от нового раунда переговоров России и Украины

    Стал известен полный текст предложенного России меморандума Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости