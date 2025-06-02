В США мужчина забросал демонстрантов коктейлями Молотова

CBS: В Колорадо мужчина забросал участников демонстрации коктейлями Молотова

В американском городе Боулдер, штат Колорадо, мужчина забросал коктейлями Молотова участников демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа. Об этом сообщает канал CBS.

В результате атаки пострадали несколько человек, их травмы варьируются от «очень серьезных до минимальных», указал начальник полиции города Стивен Редферн. Он также отметил, что подозреваемый был задержан.

Тем временем директор ФБР Кэш Патель назвал инцидент террористической атакой, пообещав предоставить детали случившегося.

Ранее в городе Финикс, США, полицейские арестовали 39-летнего мужчину, который напал на незнакомца без какой-либо причины и лишил его глаза. По словам пострадавшего, он шел по улице около часа ночи, когда заметил незнакомого мужчину.