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13:41, 2 июня 2025Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на рост активности российских дронов под Краматорском

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс: ВС РФ усилили активность дронов у Дружковки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в ходе наступления под Константиновкой также усилили атаки дронов у Дружковки. На рост российской активности под Краматорском пожаловался в Telegram лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«С увеличением активности и продвижения противника на Константиновском направлении (...) чаще и чаще залетают [барражирующими боеприпасами] "Ланцет" и FPV-дронами в район Дружковки», — заявил военный.

Он добавил, что под удар попадет также и Алексеево-Дружковка, хотя оба населенных пункта находятся на расстоянии 25 километров от фронта.

Ранее стало известно, что ВС России закрепились на восточной окраине села Юнаковка в Сумской области. Таким образом, российские подразделения перекрыли под Сумами снабжение украинских войск.

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