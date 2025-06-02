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19:02, 2 июня 2025Путешествия

Влюбленные завтракали в пекарне на греческом острове и оказались под колесами джипа

The Sun: На греческом острове Кос джип влетел в пожилую пару британских туристов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Mega Tv

Британские туристы отдыхали на греческом острове и оказались под колесами джипа во время завтрака. Об инциденте сообщает издание The Sun.

Пожилая пара из Британии приехала в отпуск на греческий остров Кос в город Тигаки. Влюбленные отправилась завтракать в пекарню и как только присели у витрины, в них влетел джип, протаранивший магазин вместе с ними.

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Осколки стекла мгновенно ранили 68-летнюю англичанку и ее 69-летнего супруга — оба оказались в критическом состоянии. Пару доставили в местную больницу, но от полученных травм женщина не смогла оправиться, за жизнь мужчины борются врачи.

По словам полицейских, водителем джипа оказался гражданин Албании и сотрудник местного отеля, он также был доставлен в больницу в шоковом состоянии. «Джип принадлежал другому жителю острова. Вместо того чтобы остановиться, водитель по ошибке нажал на педаль газа и потерял управление», — сообщил сотрудник правоохранительных органов. Албанца взяли под стражу, вскоре он предстанет перед прокурором.

Ранее британская туристка отправилась в отпуск мечты с возлюбленным на Ямайку. В ночь перед днем рождения путешественницы пара арендовала мотоцикл и попала в аварию на популярном туристическом маршруте.

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