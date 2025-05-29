Туристка поехала в отпуск мечты с возлюбленным и не выжила накануне дня рождения

DM: 53-летняя британка прокатилась на байке в отпуске на Ямайке и не выжила

Британка отправилась на Ямайку, где прокатилась с возлюбленным на байке накануне своего дня рождения и не выжила. О трагедии сообщает Daily Mail (DM), ссылаясь на сообщения дочери туристки в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

53-летняя Лиза Болл из Кигли, Великобритания, поехала в отпуск мечты со своим мужчиной на курорт прибрежного города Луча, Ямайка, где пара отметила годовщину. В ночь перед днем рождения туристки отдыхавшие арендовали мотоцикл Honda и поехали по оживленному маршруту между городами Фалмут и Сент-Джеймс, популярному у туристов.

Когда пара проезжала мимо ресторана, в них врезался выезжавший с парковки пикап. Возлюбленный Болл отделался незначительными ушибами ног, а ее с пассажирского места отбросило на 18 метров — британка получила травмы головы, несовместимые с жизнью. Водитель пикапа был взят под стражу ямайской полицией для допроса.

Ранее российский турист попал в аварию на Филиппинах и остался частично парализован из-за неправильно сработавшей подушки безопасности автомобиля Honda. 47-летний Максим ехал в машине с младшим сыном и столкнулся на перекрестке с внедорожником.