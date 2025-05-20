Россиянин попал в аварию на Филиппинах и остался парализован из-за подушки безопасности

Shot: Парализованный на Филиппинах россиянин задолжал больнице миллионы рублей

Российский турист попал в аварию на Филиппинах и остался частично парализован из-за неправильно сработавшей подушки безопасности автомобиля Honda. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что ДТП произошло в конце февраля. 47-летний Максим ехал в машине с младшим сыном и столкнулся на перекрестке с внедорожником. Семья пострадавшего отмечает, что второй водитель, оказавшийся филиппинцем, выехал на красный свет. В результате сработала подушка безопасности Honda, а вместе с ней вылетела и некая железная деталь, которая проломила Максиму челюсть и пробила артерию.

У россиянина парализованы обе руки и частично нога. Он до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а счета за его лечение на Филиппинах уже возросли до 8 миллионов рублей. Супруга осталась рядом с Максимом, а детей отправила на родину. В настоящее время у семьи нет возможности перевезти пострадавшего в Россию.

После аварии родные Максима встретились с представителями компании Honda. Последние захотели проверить разбитый автомобиль, однако власти Филиппин изъяли его в качестве вещдока. Российская семья намерена подать иск к Honda, чтобы покрыть расходы на лечение и транспортировку больного домой.