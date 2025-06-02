Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:35, 2 июня 2025Из жизни

Врач ставил серьезные диагнозы здоровым людям и обманул их на девять миллиардов рублей

В США врач 20 лет обманывал здоровых людей и жил в роскоши за их счет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: F.B.I.

В штате Техас, США, врача, который 18 лет диагностировал у здоровых людей серьезные хронические заболевания, посадили в тюрьму на 10 лет. Об этом сообщает The New York Times.

68-летний Хорхе Самора-Кесада попался на мошенничестве после иска, поданного в 2018 году. В ходе расследования удалось установить, что врач обманывал пациентов, ставя им диагноз ревматоидный артрит, и заставлял их платить за инфузии и другие процедуры, которые якобы должны были помочь им. Из-за неправильного диагноза и лечения его пациенты страдали от инсультов, некроза челюстной кости, выпадения волос и повреждения печени. Известно, что некоторым жертвам врача было всего 13 лет.

На своем обмане мужчина выручил 118 миллионов долларов (девять миллиардов рублей). На эти деньги врач вел роскошный образ жизни. У Саморы-Кесады был частный самолет, автомобиль Maserati, а также элитная недвижимость в США и Мексике.

Материалы по теме:
Хирург изнасиловал больше 300 детей. Многие из них находились под наркозом. Кто и почему годами покрывал педофила?
Хирург изнасиловал больше 300 детей.Многие из них находились под наркозом. Кто и почему годами покрывал педофила?
29 мая 2025
«Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
«Наши старые друзья глисты»Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
7 июля 2018
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018

О преступлениях Саморы-Кесады долгое время не сообщалось, поскольку он манипулировал своими сотрудниками, угрожая сдать их в миграционную службу. Если пациенты задавали ему слишком много вопросов, он переставал с ними работать. Кроме того, он подделывал УЗИ и скрывал важные медицинские записи. Их позже нашли в сарае мужчины.

В 2021 году у Саморы-Кесады забрали медицинскую лицензию. Спустя три года его приговорили к тюремному заключению.

Ранее сообщалось, что нейрохирург из американского штата Иллинойс получил пять лет тюрьмы за установку скрытой камеры в женском туалете больницы. Всего от действий врача пострадало более 50 женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

    Звезда «Реальных пацанов» назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

    Цены на нефть начали расти

    Госпитализированный Киркоров впервые вышел на связь и рассказал о своей боли

    В Казахстане высказались о ввозе в Россию деталей для украинских беспилотников

    Врач дал совет любителям окрошки

    На владельца «Википедии» составили протокол о пропаганде педофилии

    Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

    Назван срок появления интернета в российских самолетах

    Московский монорельс собрались превратить в уникальный парк

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости