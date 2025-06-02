Врач ставил серьезные диагнозы здоровым людям и обманул их на девять миллиардов рублей

В США врач 20 лет обманывал здоровых людей и жил в роскоши за их счет

В штате Техас, США, врача, который 18 лет диагностировал у здоровых людей серьезные хронические заболевания, посадили в тюрьму на 10 лет. Об этом сообщает The New York Times.

68-летний Хорхе Самора-Кесада попался на мошенничестве после иска, поданного в 2018 году. В ходе расследования удалось установить, что врач обманывал пациентов, ставя им диагноз ревматоидный артрит, и заставлял их платить за инфузии и другие процедуры, которые якобы должны были помочь им. Из-за неправильного диагноза и лечения его пациенты страдали от инсультов, некроза челюстной кости, выпадения волос и повреждения печени. Известно, что некоторым жертвам врача было всего 13 лет.

На своем обмане мужчина выручил 118 миллионов долларов (девять миллиардов рублей). На эти деньги врач вел роскошный образ жизни. У Саморы-Кесады был частный самолет, автомобиль Maserati, а также элитная недвижимость в США и Мексике.

О преступлениях Саморы-Кесады долгое время не сообщалось, поскольку он манипулировал своими сотрудниками, угрожая сдать их в миграционную службу. Если пациенты задавали ему слишком много вопросов, он переставал с ними работать. Кроме того, он подделывал УЗИ и скрывал важные медицинские записи. Их позже нашли в сарае мужчины.

В 2021 году у Саморы-Кесады забрали медицинскую лицензию. Спустя три года его приговорили к тюремному заключению.

Ранее сообщалось, что нейрохирург из американского штата Иллинойс получил пять лет тюрьмы за установку скрытой камеры в женском туалете больницы. Всего от действий врача пострадало более 50 женщин.

