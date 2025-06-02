Юлия Снигирь показала лицо без макияжа в день своего 42-летия

Актриса Юлия Снигирь показала лицо без макияжа на фото в день своего 42-летия

Российская актриса Юлия Снигирь показала лицо без макияжа на фото в день своего 42-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» предстала перед камерой в бежевом платье и оранжевом халате с вышивкой. При этом она уложила волосы в гладкий низкий хвост и отказалась от декоративной косметики на лице, продемонстрировав естественную внешность.

Кроме того, артистка выложила снимок, где стояла у стены в бейсболке, темно-красной кофте на пуговицах, мешковатых коричневых брюках и солнцезащитных очках с черными линзами. В свою очередь, в подписи она разместила эмодзи в виде торта.

В мае 60-летняя американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала лицо без макияжа на видео.