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17:08, 2 июня 2025Ценности

Юлия Снигирь показала лицо без макияжа в день своего 42-летия

Актриса Юлия Снигирь показала лицо без макияжа на фото в день своего 42-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Юлия Снигирь

Юлия Снигирь. Фото: @yuliasnigir

Российская актриса Юлия Снигирь показала лицо без макияжа на фото в день своего 42-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» предстала перед камерой в бежевом платье и оранжевом халате с вышивкой. При этом она уложила волосы в гладкий низкий хвост и отказалась от декоративной косметики на лице, продемонстрировав естественную внешность.

Кроме того, артистка выложила снимок, где стояла у стены в бейсболке, темно-красной кофте на пуговицах, мешковатых коричневых брюках и солнцезащитных очках с черными линзами. В свою очередь, в подписи она разместила эмодзи в виде торта.

В мае 60-летняя американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала лицо без макияжа на видео.

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