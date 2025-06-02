Зеленский покинул Украину

Никифоров: Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит стран Бухарестской девятки

Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«Президент прибыл в Вильнюс для участия в Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран», — заявил он.

По словам пресс-секретаря, на полях саммита запланированы двусторонние встречи с участниками мероприятия. Сообщается, что на встрече будут обсуждаться вопросы укрепления безопасности, а также подготовки к саммиту НАТО в конце июня.

Ранее в издании Hill рассказали о настроении лидеров стран Европы в предшествии встречи Североатлантического альянса в Гааге. Отмечается, что союзники боятся распада организации из-за действий президента США Дональда Трампа.