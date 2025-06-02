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07:52, 2 июня 2025Россия

Жаривший шашлыки и считавший взрывы россиянин попал на видео

Житель Рязани пожарил шашлыки на фоне взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Житель Рязани проигнорировал опасность атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжил жарить шашлык на дачном участке. Кадры, снятые самим россиянином, публикует Telegram-канал Shot.

Мужчина невозмутимо переворачивал шампуры с мясом на фоне работы систем противовоздушной обороны (ПВО) и считал взрывы. «Так, это у нас десятый по счету. Беспилотники сбивают у нас... Одиннадцатый. Наше ПВО на высоте. Главное, чтобы шашлык не сгорел!» — прокомментировал он обстановку.

Вечером 1 июня ряд российских регионов оказались под ударом дронов ВСУ. В Рязанской области прозвучало по меньшей мере двенадцать звуков взрывов. Позднее власти сообщили, что в результате налета были повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах. Пострадавших нет.

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