Звезда сериала «Склифосовский» раскрыла причину похудения на 12 килограммов

Актриса Алена Яковлева заявила, что похудела на 12 килограммов из-за болезни

Российская актриса Алена Яковлева раскрыла причину похудения на 12 килограммов в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Соответствующий видеофрагмент доступен на сайте телеканала.

64-летняя звезда сериала «Склифосовский» заявила, что сбросила вес из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, однако не уточнила название болезни. При этом знаменитость отметила, что больше не хочет худеть.

«Для меня достаточно. Это уже граничит с ненормальностью», — подчеркнула артистка.

В мае сын американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кристофер Шварценеггер заявил, что похудел на 14 килограммов благодаря отказу от популярного продукта.