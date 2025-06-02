Звезда сериала «Склифосовский» раскрыла причину похудения на 12 килограммов

Российская актриса Алена Яковлева раскрыла причину похудения на 12 килограммов в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Соответствующий видеофрагмент доступен на сайте телеканала.
64-летняя звезда сериала «Склифосовский» заявила, что сбросила вес из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, однако не уточнила название болезни. При этом знаменитость отметила, что больше не хочет худеть.
«Для меня достаточно. Это уже граничит с ненормальностью», — подчеркнула артистка.
В мае сын американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кристофер Шварценеггер заявил, что похудел на 14 килограммов благодаря отказу от популярного продукта.