47-летняя Летиция Каста снялась в откровенных купальниках для модного бренда

47-летняя супермодель Летиция Каста снялась в купальниках для бренда Calzedonia

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста снялась в откровенном виде для итальянского модного бренда Calzedonia. Соответствующие фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя манекенщица поделилась в сторис кадрами со съемки. Так, на одном размещенном снимке знаменитость продемонстрировала фигуру в слитном купальнике синего цвета, оформленном глубоким декольте. Кроме того, она попозировала в зеленом бикини, которое состояло из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок со средней посадкой.

На время фотосессии супермодель решила отказаться от макияжа и распустила волосы. В то же время она дополнила первый образ золотыми браслетами и серьгами.

Ранее сообщалось, что Летиция Каста посетила кинопремию «Сезар» в откровенном образе. Тогда манекенщица появилась на публике в черном прозрачном платье из кружева люксовой марки Dior.