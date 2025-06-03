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10:46, 3 июня 2025Ценности

47-летняя Летиция Каста снялась в откровенных купальниках для модного бренда

47-летняя супермодель Летиция Каста снялась в купальниках для бренда Calzedonia
Мария Винар

Фото: @calzedonia

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста снялась в откровенном виде для итальянского модного бренда Calzedonia. Соответствующие фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя манекенщица поделилась в сторис кадрами со съемки. Так, на одном размещенном снимке знаменитость продемонстрировала фигуру в слитном купальнике синего цвета, оформленном глубоким декольте. Кроме того, она попозировала в зеленом бикини, которое состояло из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок со средней посадкой.

На время фотосессии супермодель решила отказаться от макияжа и распустила волосы. В то же время она дополнила первый образ золотыми браслетами и серьгами.

Ранее сообщалось, что Летиция Каста посетила кинопремию «Сезар» в откровенном образе. Тогда манекенщица появилась на публике в черном прозрачном платье из кружева люксовой марки Dior.

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