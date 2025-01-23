46-летняя Летиция Каста вышла на публику в прозрачном наряде

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста посетила кинопремию «Сезар» в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Harper's Bazaar.

46-летняя манекенщица вышла на публику в черном прозрачном платье из кружева, представленном в последней круизной коллекции Dior. Под упомянутое изделие она надела боди на бретелях. В качестве аксессуаров звезда выбрала пояс и массивные серьги-кольца.

В сентябре 2024 года Каста оголила грудь для модного журнала. На размещенном черно-белом фото модель предстала в брюках с кожаным ремнем, повернувшись к камере боком.