Названа лучшая соцсеть для желающих заработать

«ВКонтакте» возглавила рейтинг по числу активных авторов среди платформ в РФ

Социальная сеть «ВКонтакте» возглавила рейтинг по числу публикаций и числу активных авторов среди российских платформ, соответствующими данными поделились с «Лентой.ру».

Для исследования были собраны данные за март 2025 года. Так, во «ВКонтакте» в указанный месяц было 344,1 миллиона записей или 18 процентов от общего числа общедоступных публикаций (в общей сложности в социальных медиа в марте было размещено 1,93 миллиарда записей). Создавали и делились публичным контентом в соцсети 20,3 миллиона авторов.

«За последние месяцы мы усилили поддержку авторов. Создатели контента получили возможность настраивать уровни в VK Donut, благодаря чему владельцы сообществ могут зарабатывать, предлагая эксклюзивный контент разного уровня», — рассказал директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Ранее сообщалось, что иностранные рекламодатели стали тратить больше денег на запуск кампаний в «VK Рекламе».