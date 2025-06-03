Украина не предупредила Трампа об атаке по российским аэродромам

Белый дом: Украина заранее не проинформировала Трампа об атаках по аэродромам РФ

Украинская сторона заранее не проинформировала президента США Дональда Трампа об атаках по российским аэродромам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Он не был [проинформирован]», — сказала глава пресс-службы, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее источники американского портала Axios сообщили, что администрация Трампа стремится переключить внимание с Украины на другие стратегически важные регионы. В первую очередь Вашингтон планирует сместить фокус на Азиатско-Тихоокеанский регион.