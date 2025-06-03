Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:03, 3 июня 2025Мир

Украина не предупредила Трампа об атаке по российским аэродромам

Белый дом: Украина заранее не проинформировала Трампа об атаках по аэродромам РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Украинская сторона заранее не проинформировала президента США Дональда Трампа об атаках по российским аэродромам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Он не был [проинформирован]», — сказала глава пресс-службы, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее источники американского портала Axios сообщили, что администрация Трампа стремится переключить внимание с Украины на другие стратегически важные регионы. В первую очередь Вашингтон планирует сместить фокус на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На выборах президента Южной Кореи побеждает противник помощи Украине. Как это повлияет на отношения с Россией?

    Футболист ЦСКА заявил о желании играть в Европе

    Юра Борисов сыграет в новом фильме автора «Назови меня своим именем»

    В Приангарье хирурги спасли двух пациентов с помощью одного донорского органа

    Украина не предупредила Трампа об атаке по российским аэродромам

    Названа ведущая к импотенции распространенная привычка

    В России подросток после разговора с директором школы отдал сейф отца с миллионами рублей

    В России заговорили о необходимости нового повышения тарифов на электроэнергию

    Кладбище динозавров в России захотели открыть для туристов

    Samsung начнет удалять аккаунты пользователей при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости