Украина не предупредила Трампа об атаке по российским аэродромам

Украинская сторона заранее не проинформировала президента США Дональда Трампа об атаках по российским аэродромам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.
«Он не был [проинформирован]», — сказала глава пресс-службы, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее источники американского портала Axios сообщили, что администрация Трампа стремится переключить внимание с Украины на другие стратегически важные регионы. В первую очередь Вашингтон планирует сместить фокус на Азиатско-Тихоокеанский регион.