ТАСС: В Великобритании возросло количество абитуриентов, изучающих русский язык

В школах Великобритании возросло количество абитуриентов, изучающих русский язык. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства образования Соединенного Королевства.

По данным ведомства, количество британских школьников, которые выбирают русский язык для сдачи на экзаменах, возросло на 47 процентов за три года. Так, в 2022 году 2,4 тысячи учеников выбирали русский язык на экзаменах для получения общего сертификата среднего образования (GCSE). В 2023 году эта цифра увеличилась до 3,3 тысячи, а в 2024-м составила 3,5 тысячи человек.

Кроме того, выросло и число желающих сдать русский язык при поступлении в вузы. В 2019 году экзамен A-level (аналог ЕГЭ) по русскому языку сдавали 693 абитуриента, а в 2024 году их число возросло до 1044.

Руководитель образовательного центра «Знание» в Лондоне Айна Мамаева в интервью ТАСС объяснила этот феномен тем, что изучение русского языка может помочь школьникам поступить в престижные университеты. По ее словам, в Кембриджском университете и других ведущих образовательных учреждениях есть кафедры русского языка, которые продолжают функционировать вне зависимости от политических моментов.

Ранее в Восточной Финляндии ради экономии задумали закрыть школу, которая более 20 лет специализируется на изучении русского языка и культуры.